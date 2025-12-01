Grande parade de Noël Sens

Grande parade de Noël

Place de la République Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Un moment féérique attend les Sénonais avec la grande parade de Noël !

La compagnie Centaurée présente KOÏ, une déambulation dansée inspirée d’un mythe japonais. Un immense bateau naviguera dans les rues de Sens, emmenant le public dans un voyage poétique et envoûtant. Entre divinités de la Lune, des Mers et des Océans, musiques entraînantes et chorégraphies issues des danses du monde, cette parade transformera la ville en un univers magique, propice à l’émerveillement. .

Place de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Grande parade de Noël

