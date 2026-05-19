Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach Statue Bill Millin Colleville-Montgomery
Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach Statue Bill Millin Colleville-Montgomery samedi 6 juin 2026.
Colleville-Montgomery
Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach
Statue Bill Millin Place du Débarquement Colleville-Montgomery Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 18:15:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour le 82e anniversaire du D-Day, B.O.W.U rassemble ses pipes & drums pour une journée de commémoration et de musique sur les lieux du débarquement et de la libération, de Sword Beach au Pegasus Bridge.
Pour le 82e anniversaire du D-Day, B.O.W.U rassemble ses pipes & drums pour une journée de commémoration et de musique sur les lieux du débarquement et de la libération, de Sword Beach au Pegasus Bridge.
– 14h30
Hermanville-sur-Mer
Place du Courbet
– 15h30
Colleville-Montgomery-Plage
Départ de la Parade | Boulevard Maritime
– 15h45
Colleville-Montgomery
Aubade en mémoire de Bill Millin | Place du Débarquement
– 17h30
Bénouville | Pegasus Bridge
Concert Un Pont pour la Paix entre les peuples | Place du Major Howard
Places assises, accès PMR .
Statue Bill Millin Place du Débarquement Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 6 31 40 63 75 contact@bowu.international
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English : Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach
For the 82nd anniversary of D-Day, B.O.W.U is bringing together its pipes & drums for a day of commemoration and music at the sites of the D-Day landings and the liberation, from Sword Beach to Pegasus Bridge.
L’événement Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer
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