Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach Statue Bill Millin Colleville-Montgomery

Colleville-Montgomery

Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach

Statue Bill Millin Place du Débarquement Colleville-Montgomery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 18:15:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour le 82e anniversaire du D-Day, B.O.W.U rassemble ses pipes & drums pour une journée de commémoration et de musique sur les lieux du débarquement et de la libération, de Sword Beach au Pegasus Bridge.

Pour le 82e anniversaire du D-Day, B.O.W.U rassemble ses pipes & drums pour une journée de commémoration et de musique sur les lieux du débarquement et de la libération, de Sword Beach au Pegasus Bridge.

– 14h30

Hermanville-sur-Mer

Place du Courbet

– 15h30

Colleville-Montgomery-Plage

Départ de la Parade | Boulevard Maritime

– 15h45

Colleville-Montgomery

Aubade en mémoire de Bill Millin | Place du Débarquement

– 17h30

Bénouville | Pegasus Bridge

Concert Un Pont pour la Paix entre les peuples | Place du Major Howard

Places assises, accès PMR .

Statue Bill Millin Place du Débarquement Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 6 31 40 63 75 contact@bowu.international

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English : Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach

For the 82nd anniversary of D-Day, B.O.W.U is bringing together its pipes & drums for a day of commemoration and music at the sites of the D-Day landings and the liberation, from Sword Beach to Pegasus Bridge.

L’événement Grande Parade des Pipes & Drums | Sword Beach Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer