Grande parade du père Noël et feu d’artifice Aubagne

Grande parade du père Noël et feu d’artifice

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 17h30. Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

Un rendez-vous très attendu qui fait le bonheur de tous, comme en témoignent les étoiles qu’on voit dans les yeux des enfants, mais aussi dans ceux des parents au passage des artistes !

19h30 feu d’artifice. .

English :

A much-anticipated event that delights everyone, as evidenced by the stars in the children’s eyes and those of their parents as the artists pass by!

German :

Ein lang erwarteter Termin, der alle glücklich macht, wie die Sterne in den Augen der Kinder, aber auch in denen der Eltern zeigen, wenn die Künstler vorbeiziehen!

Italiano :

È un evento molto atteso che entusiasma tutti, come dimostrano le stelle negli occhi dei bambini e dei loro genitori al passaggio degli artisti!

Espanol :

Es un acontecimiento muy esperado que hace las delicias de todos, como demuestran las estrellas en los ojos de los niños, y en los de sus padres, al paso de los artistas

