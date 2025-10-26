Grande parade médiévale Bastides en fête Domme

À l’occasion des Médiévales fantastiques de Domme Grande parade médiévale sur le thème « Mythes, Croyances et Légendes » !

Départ à 11h00. Défilé et déambulation à l’intérieur de la bastide. Les rues seront pavoisées.

Ouvert à toutes personnes déguisées dans la thématique.

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 sites.domme@gmail.com

English :

On the occasion of Domme’s Médiévales Fantastiques: Grand medieval parade on the theme of « Myths, Beliefs and Legends »!

Departure at 11:00 am. Parade and stroll through the bastide. The streets will be paved.

Open to all those dressed up to match the theme.

Anlässlich der fantastischen Mittelaltertage in Domme: Große mittelalterliche Parade zum Thema « Mythen, Glauben und Legenden »!

Start um 11.00 Uhr. Parade und Umzug durch das Innere der Bastide. Die Straßen werden beflaggt sein.

Offen für alle Personen, die dem Thema entsprechend verkleidet sind.

Italiano :

Nell’ambito delle Médiévales fantastiques de Domme: una grande sfilata medievale sul tema « Miti, credenze e leggende »!

Partenza alle 11.00. Sfilata e passeggiata per la bastide. Le strade saranno decorate con bandiere.

Aperta a tutti coloro che si vestono a tema.

En el marco de los Médiévales fantastiques de Domme: ¡un gran desfile medieval sobre el tema « Mitos, creencias y leyendas »!

Salida a las 11 h. Desfile y paseo por la bastida. Las calles se adornarán con banderas.

Abierto a todos los que vayan disfrazados.

