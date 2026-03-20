Grande parade swing

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre de Swing au Larzac

Une parade en déambulation dans la cité médiévale avec les danseurs de l’association Lindy Hot et les musiciens du groupe Muddy Bourbon. Suivez les pas des danseurs vêtus de leur plus beaux habits vintage, accompagnés par un orchestre en live pour un moment suspendu au coeur des rempart de la Couvertoirade. A ne pas rater !

A 18h15 dans les ruelles de la cité .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie

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English :

As part of Swing au Larzac

L’événement Grande parade swing La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)