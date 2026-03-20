Grande parade swing La Couvertoirade
Grande parade swing La Couvertoirade samedi 25 juillet 2026.
Grande parade swing
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre de Swing au Larzac
Une parade en déambulation dans la cité médiévale avec les danseurs de l’association Lindy Hot et les musiciens du groupe Muddy Bourbon. Suivez les pas des danseurs vêtus de leur plus beaux habits vintage, accompagnés par un orchestre en live pour un moment suspendu au coeur des rempart de la Couvertoirade. A ne pas rater !
A 18h15 dans les ruelles de la cité .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie
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English :
As part of Swing au Larzac
L’événement Grande parade swing La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)