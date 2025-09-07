Grande Photo des Habitants Courpignac
Grande Photo des Habitants Courpignac dimanche 7 septembre 2025.
Grande Photo des Habitants
rue de la Poulignatte Courpignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 17:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Grande photo de tous les habitants de la commune suivi d’un pique-nique et d’un feu d’artifice.
Rassemblons nous pour un moment historique, chaleureux et champêtre !
.
rue de la Poulignatte Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 17 29 51 mairie@courpignac17130.fr
English :
Large photo of all the commune’s inhabitants, followed by a picnic and fireworks.
Let’s get together for a historic, warm and rustic moment!
German :
Großes Foto aller Einwohner der Gemeinde, gefolgt von einem Picknick und einem Feuerwerk.
Versammeln wir uns zu einem historischen, herzlichen und ländlichen Moment!
Italiano :
Una grande foto di tutti gli abitanti del comune, seguita da un picnic e da fuochi d’artificio.
Uniamoci per un momento storico, caldo e rustico!
Espanol :
Una gran foto de todos los habitantes del municipio, seguida de un picnic y fuegos artificiales.
¡Reunámonos para vivir un momento histórico, cálido y rústico!
L’événement Grande Photo des Habitants Courpignac a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac