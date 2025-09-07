Grande Photo des Habitants Courpignac

Grande Photo des Habitants Courpignac dimanche 7 septembre 2025.

Grande Photo des Habitants

rue de la Poulignatte Courpignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Grande photo de tous les habitants de la commune suivi d’un pique-nique et d’un feu d’artifice.

Rassemblons nous pour un moment historique, chaleureux et champêtre !

.

rue de la Poulignatte Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 17 29 51 mairie@courpignac17130.fr

English :

Large photo of all the commune’s inhabitants, followed by a picnic and fireworks.

Let’s get together for a historic, warm and rustic moment!

German :

Großes Foto aller Einwohner der Gemeinde, gefolgt von einem Picknick und einem Feuerwerk.

Versammeln wir uns zu einem historischen, herzlichen und ländlichen Moment!

Italiano :

Una grande foto di tutti gli abitanti del comune, seguita da un picnic e da fuochi d’artificio.

Uniamoci per un momento storico, caldo e rustico!

Espanol :

Una gran foto de todos los habitantes del municipio, seguida de un picnic y fuegos artificiales.

¡Reunámonos para vivir un momento histórico, cálido y rústico!

L’événement Grande Photo des Habitants Courpignac a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac