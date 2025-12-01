Grande plantation de haie de champêtre Landrais

Grande plantation de haie de champêtre

Le Petit Breuil Landrais Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 08:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Aidez à la plantation d’une haie champêtre. Prévoir des chaussures adaptées, un plantoir ou une petite pelle ainsi que votre verre, assiette et couverts.

Café d’accueil et repas chaud offert aux adhérents. L’adhésion pourra se faire sur place.

Le Petit Breuil Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 15 88 87 bonchampbonnehaie@gmail.com

English :

Help plant a country hedge. Bring suitable footwear, a planter or small spade and your own glass, plate and cutlery.

Welcome coffee and hot meal offered to members. Membership available on site.

