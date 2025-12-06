Grande poule au gibier à Lubersac Salle polyvalente Lubersac

Grande poule au gibier à Lubersac

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Grande Poule au Gibier organisée par la Société communale de chasse de Lubersac.

Nombreux lots à gagner TV 139 cm, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, ordinateur portable, air fryer, pièces de sanglier, chevreuil…

Casse-croûte et buvette sur place.

Bourriche 2 €

1 carton 5 €, 4 cartons 15 €, 6 cartons 20 € pour 10 parties de 10 lots .

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 79 28 14

