Grande Rando mobylette

Foyer rural Groléjac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La grande Rando en mobylette le 19 avril à Groléjac. Départ 9h du foyer rural. Environ 75km de pure balade, entre vombrissements vintage et paysages qui défilent. Le rendez-vous parfait pour ressortir ta vieille bécane et la faire ronronner.

22euros rando + repas. Inscriptions au 06 33 35 34 79

La grande Rando en mobylette le 19 avril à Groléjac. Départ 9h du foyer rural. Environ 75km de pure balade, entre vombrissements vintage et paysages qui défilent. Le rendez-vous parfait pour ressortir ta vieille bécane et la faire ronronner.

22euros rando + repas. Inscriptions au 06 33 35 34 79 ou sur le site www.lesfelesducasque.fr .

Foyer rural Groléjac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 35 34 79

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English : Grande Rando mobylette

La grande Rando en mobylette on April 19 in Groléjac. Departure 9am from the foyer rural. Approximately 75km of pure riding, between vintage vombrissements and passing landscapes. The perfect way to get your old bike out and humming.

22euros rando + meal. Registration on 06 33 35 34 79

L’événement Grande Rando mobylette Groléjac a été mis à jour le 2026-03-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne