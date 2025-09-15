Grande remontée 2025 à Amboise atelier famille « Défi Kapla®, un pont sur la Loire ! » Amboise

Grande remontée 2025 à Amboise atelier famille « Défi Kapla®, un pont sur la Loire ! » Amboise lundi 15 septembre 2025.

Grande remontée 2025 à Amboise atelier famille « Défi Kapla®, un pont sur la Loire ! »

Quai François Tissard Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 15:00:00

fin : 2025-09-15 18:00:00

Date(s) :

2025-09-15

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

.

Quai François Tissard Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offre una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire.

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ofrece una amplia gama de actividades de descubrimiento del patrimonio de septiembre a abril Se encuentra en el País de Arte e Historia.

L’événement Grande remontée 2025 à Amboise atelier famille « Défi Kapla®, un pont sur la Loire ! » Amboise a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37