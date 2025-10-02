Grande rencontre avec Guillaume Gallienne Le Mans
Grande rencontre avec Guillaume Gallienne Le Mans jeudi 2 octobre 2025.
Grande rencontre avec Guillaume Gallienne
33 Quater Place de la République Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Grande Rencontre avec Guillaume Gallienne pour évoquer son premier livre Le buveur de brume , animée par le journaliste littéraire Alexandre Fillon.
Gratuit sur réservation au 06 72 94 92 53. .
33 Quater Place de la République Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grande rencontre avec Guillaume Gallienne Le Mans a été mis à jour le 2025-09-23 par CDT72