Grande rencontre avec Guillaume Gallienne Le Mans

Grande rencontre avec Guillaume Gallienne

33 Quater Place de la République Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Grande Rencontre avec Guillaume Gallienne pour évoquer son premier livre Le buveur de brume , animée par le journaliste littéraire Alexandre Fillon.

Gratuit sur réservation au 06 72 94 92 53. .

33 Quater Place de la République Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

