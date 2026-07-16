Grande rencontre avec Kamel Daoud, Maison Julien Gracq,

Informations pratiques

Grande rencontre avec Kamel Daoud Samedi 19 septembre, 20h30 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Conversation avec Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien et lauréat de nombreux prix dont le prix Goncourt 2024 pour son roman Houris.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Conversation avec Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien et lauréat de nombreux prix dont le prix Goncourt 2024 pour son roman Houris.

©Maison Julien Gracq