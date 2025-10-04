Grande roue Place Peyneau Arcachon
La Grande Roue est de retour sur la place Peyneau !
Venez profiter d’une vue magnifique sur la ville d’Arcachon et le Bassin tous les jours du 4 octobre au 11 novembre 2025.
Horaires:
Du lundi au jeudi de 11h à 13h et de 14h à 19h
Le week-end et les vacances scolaires de 11h à 20h .
Place Peyneau Jetée Pierre Lataillade Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
