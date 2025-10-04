Grande roue Place Peyneau Arcachon

Place Peyneau Jetée Pierre Lataillade Arcachon Gironde

La Grande Roue est de retour sur la place Peyneau !

Venez profiter d’une vue magnifique sur la ville d’Arcachon et le Bassin tous les jours du 4 octobre au 11 novembre 2025.

Horaires:

Du lundi au jeudi de 11h à 13h et de 14h à 19h

Le week-end et les vacances scolaires de 11h à 20h .

Place Peyneau Jetée Pierre Lataillade Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

