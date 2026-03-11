Grande roue de Trouville-sur-Mer Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Grande roue de Trouville-sur-Mer

Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 avril au 28 juin 2026, la grande roue de 30 m s’installe à Trouville-sur-Mer, parking Hôtel de Ville. Vue panoramique sur mer, port et plage. Ouverte tous les jours (11-22 h selon jours). Tarif 5 €, 4 € <10 ans. Du 4 avril au 28 juin 2026, la grande roue s’installe à Trouville-sur-Mer, sur le parking de l’Hôtel de Ville, près du Marché aux poissons. Haute de 30 mètres, elle offre une vue panoramique sur la mer, le port, la plage et les toits de la ville. Une belle occasion de découvrir Trouville-sur-Mer sous un nouvel angle. Ouverte tous les jours de 14 h à 22 h, et de 11 h à 22 h les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Pendant les vacances scolaires, ouverture tous les jours de 11 h à 22 h. Tarifs 5 € la place, 4 € pour les moins de 10 ans. . Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande roue de Trouville-sur-Mer

From 4 April to 28 June 2026, the 30-metre Ferris wheel will be installed in Trouville-sur-Mer, in the Hôtel de Ville car park. Panoramic view of the sea, port and beach. Open every day (11am-10pm depending on the day). Price: €5, €4 for children under 10.

L’événement Grande roue de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Trouville