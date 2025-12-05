Grande roue et attractions foraines Montélimar

Grande roue et attractions foraines

Jardin Public Montélimar Drôme

Début : 2025-12-05

fin : 2025-01-04

Laissez-vous emporter par la magie des attractions foraines… et prenez de la hauteur avec notre grande roue !

Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Let yourself be swept away by the magic of fairground attractions? and take to the skies on our Ferris wheel!

German :

Lassen Sie sich von der Magie der Kirmesattraktionen mitreißen? und steigen Sie mit unserem Riesenrad in die Höhe!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia delle attrazioni del luna park… e prendete quota con la nostra ruota panoramica!

Espanol :

Déjese llevar por la magia de las atracciones de feria… ¡y coja altura con nuestra noria!

