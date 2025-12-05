Grande roue et attractions foraines Montélimar
Grande roue et attractions foraines Montélimar vendredi 5 décembre 2025.
Grande roue et attractions foraines
Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-12-05
Laissez-vous emporter par la magie des attractions foraines… et prenez de la hauteur avec notre grande roue !
Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Let yourself be swept away by the magic of fairground attractions? and take to the skies on our Ferris wheel!
German :
Lassen Sie sich von der Magie der Kirmesattraktionen mitreißen? und steigen Sie mit unserem Riesenrad in die Höhe!
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla magia delle attrazioni del luna park… e prendete quota con la nostra ruota panoramica!
Espanol :
Déjese llevar por la magia de las atracciones de feria… ¡y coja altura con nuestra noria!
