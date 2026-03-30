Grande roue Jolie vue

Esplanade de la Plage Centrale Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-20

Retrouvez tout au long de l’été la grande roue Jolie-Vue.

Cette roue culmine à plus de 40 mètres de haut, permettant aux usagers de profiter d’une vision panoramique.

Les enfants doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Juin et Septembre

Lundi au Jeudi 13h30 à 22h30

Vendredi 13h30 à 23h00

Samedi 11h00 à 23h00

Dimanche 11h00 à 22h30

Juillet Août 11h00 à minuit tous les jours

6 personnes maximum par nacelle

De 0 à 99 ans

Enfant autorisé avec 1 personne majeure

Ticket non-remboursable .

Esplanade de la Plage Centrale Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Grande roue Jolie vue

L’événement Grande roue Jolie vue Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs