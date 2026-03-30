Grande roue Jolie vue Biscarrosse
Grande roue Jolie vue Biscarrosse lundi 20 avril 2026.
Grande roue Jolie vue
Esplanade de la Plage Centrale Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-04-20
Retrouvez tout au long de l’été la grande roue Jolie-Vue.
Cette roue culmine à plus de 40 mètres de haut, permettant aux usagers de profiter d’une vision panoramique.
Les enfants doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Juin et Septembre
Lundi au Jeudi 13h30 à 22h30
Vendredi 13h30 à 23h00
Samedi 11h00 à 23h00
Dimanche 11h00 à 22h30
Juillet Août 11h00 à minuit tous les jours
6 personnes maximum par nacelle
De 0 à 99 ans
Enfant autorisé avec 1 personne majeure
Ticket non-remboursable .
Esplanade de la Plage Centrale Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Grande roue Jolie vue
L’événement Grande roue Jolie vue Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs
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