Grande sardinade Audignon

Grande sardinade Audignon samedi 2 août 2025.

Grande sardinade

Audignon Audignon Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Venez nombreux dégustez la sardinade organisée par l’association ACCA!

> menu adulte 15€: assiette du chasseur; sardines; salade/fromage; glace ; rosé/café

> menu enfant moins de 12 ans 8€: assiette du futur chasseur ; chipolata/frites ; glace; un coca ou un jus de fruit.

Sur réservation avant le 27 juillet. Possibilité de chipo/frite au moment de la réservation. En cas de pluie le repas se fera dans le hall des sports. .

Audignon Audignon 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 71 41 35

English : Grande sardinade

Come and enjoy the sardinade organized by the ACCA association! Reservations required.

> adult menu 15?: hunter’s plate; sardines; salad/cheese; ice cream; rose/coffee

> children’s menu 8?: future hunter’s plate; chipolata/fries; ice cream; a Coke or fruit juice.

German : Grande sardinade

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie die von der ACCA organisierte Sardinade! Reservierung erforderlich.

> Menü für Erwachsene 15?: Teller des Jägers; Sardinen; Salat/Käse; Eis; Rose/Kaffee

> Kindermenü 8?: Teller des zukünftigen Jägers; Chipolata/Pommes frites; Eis; eine Cola oder einen Fruchtsaft.

Italiano :

Venite a gustare la sardinata organizzata dall’associazione ACCA! Prenotazione obbligatoria.

> menù adulti: 15 €: piatto del cacciatore; sardine; insalata/formaggio; gelato; rosa/caffè

> menu bambini 8?: futuro piatto del cacciatore; chipolata/ patatine fritte; gelato; una Coca o un succo di frutta.

Espanol : Grande sardinade

¡Ven a disfrutar de la sardinada organizada por la asociación ACCA! Reserva obligatoria.

> menú adulto: 15 €: plato del cazador; sardinas; ensalada/queso; helado; rosa/café

> menú infantil 8?: futuro plato de cazador; chipolata/patatas fritas; helado; una Coca-Cola o zumo de frutas.

