« Grande sœur, petit frère » Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS samedi 21 février 2026.
Le spectacle suit l’histoire d’un frère et une sœur, personnages malicieux, qui, après avoir trompé un empereur vaniteux avec une supercherie, se retrouvent en fuite. La pièce revisite le conte Les Habits neufs de l’empereur d’Andersen dans un style vif et ludique, en y ajoutant un regard humoristique et touchant sur la fraternité et l’honnêteté.
« Un moment de joie qui permet d’élever le spectateur en lui montrant ce que le théâtre a de meilleur à offrir : un voyage où les acteurs font vivre un texte et entraînent les spectateurs à leur suite. Un spectacle qu’on a envie de revoir encore et encore. » David Season, Les Chroniques d’Alceste.
Texte de Mike Kenny,
traduction Séverine Magois
Mise en scène : Jean Christophe Smukala
Avec Stéphane Reboul et Anne Stösser
Soutiens : Ville de Montrouge, Ville de
Viroflay, MJC de Savigny sur Orge, Espace Culturel Dispan de Floran de
L’Haÿ-les-Roses, Ministère de L’Éducation Nationale et de la jeunesse (FDVA)
Un frère, une sœur, un empereur à la grosse tête… et des habits magiques ! Une version drôle et inattendue des « Habits neufs de l’empereur » d’Andersen.
Du mardi 24 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :
mardi, mercredi
de 14h30 à 15h30
Le samedi 21 février 2026
de à
payant
Tarifs : adultes : 12€ ; enfants : 9€ ; réduit : 9€ (plus de 65 ans, moins de 27 ans, demandeurs d’emploi) ; centres
de loisirs : 8€
Réservations :
– par mail : reservations@globetrottoirs.com
– par téléphone : 06 98 33 86 40
ou 01 46 51 03 15
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.globetrottoirs.com/grande-soeur-petit-frere/ +33698338640 contact@globetrottoirs.com https://www.facebook.com/compagnielesglobetrottoirs/ https://www.facebook.com/compagnielesglobetrottoirs/
