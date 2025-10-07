Grande Soirée à la Casa Delauze Casa Delauze Marseille 7e Arrondissement
Mardi 7 octobre 2025 de 19h à 23h. Casa Delauze 30 Boulevard Charles LIvon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Grande soirée caritative
Cocktail dînatoire et ambiance musicale garantie à partir de 19:00 avec le groupe Les NoName
Nous vous attendons très nombreux le Mardi 7 octobre 2025 à La Casa Delauze pour une grande soirée caritative et festive
Les bénéfices de cette soirées iront aux 2 associations Génération Autisme et Réseau Uppal qui œuvrent dans l’accompagnement des personnes autistes.
Soirée organisée par le Rotary Marseille Notre Dame
En partenariat avec le Rotary Delanglade & Rotary Rive Neuve .
Casa Delauze 30 Boulevard Charles LIvon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Great charity evening
Cocktail reception and musical entertainment from 19:00 with the group Les NoName
German :
Große Wohltätigkeitsparty
Cocktail-Empfang und garantierte musikalische Untermalung ab 19:00 Uhr mit der Gruppe Les NoName
Italiano :
Grande serata di beneficenza
Cocktail di benvenuto e musica dal vivo dalle 19:00 con il gruppo Les NoName
Espanol :
Gran velada benéfica
Cóctel y animación musical garantizada a partir de las 19:00 con el grupo Les NoName
