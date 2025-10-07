Grande Soirée à la Casa Delauze Casa Delauze Marseille 7e Arrondissement

Grande Soirée à la Casa Delauze

Mardi 7 octobre 2025 de 19h à 23h. Casa Delauze 30 Boulevard Charles LIvon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Grande soirée caritative

Cocktail dînatoire et ambiance musicale garantie à partir de 19:00 avec le groupe Les NoName

Nous vous attendons très nombreux le Mardi 7 octobre 2025 à La Casa Delauze pour une grande soirée caritative et festive

Les bénéfices de cette soirées iront aux 2 associations Génération Autisme et Réseau Uppal qui œuvrent dans l’accompagnement des personnes autistes.



Soirée organisée par le Rotary Marseille Notre Dame

En partenariat avec le Rotary Delanglade & Rotary Rive Neuve .

Casa Delauze 30 Boulevard Charles LIvon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Great charity evening

Cocktail reception and musical entertainment from 19:00 with the group Les NoName

German :

Große Wohltätigkeitsparty

Cocktail-Empfang und garantierte musikalische Untermalung ab 19:00 Uhr mit der Gruppe Les NoName

Italiano :

Grande serata di beneficenza

Cocktail di benvenuto e musica dal vivo dalle 19:00 con il gruppo Les NoName

Espanol :

Gran velada benéfica

Cóctel y animación musical garantizada a partir de las 19:00 con el grupo Les NoName

