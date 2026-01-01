Grande soirée aligot saucisse Salle Polyvalente Jullianges

Grande soirée aligot saucisse

Salle Polyvalente 26 rue de la colonie Jullianges Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’APE de l’école de Jullianges vous invite à une soirée conviviale et gourmande autour d’un délicieux aligot-saucisse.

Venez partager un bon moment en famille ou entre amis, dans la bonne humeur, tout en soutenant les projets des enfants de l’école.

.

Salle Polyvalente 26 rue de la colonie Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 13 72 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jullianges school APE invites you to a convivial evening of delicious aligot and sausage.

Come and share a good time with family and friends, and support the school children?s projects.

L’événement Grande soirée aligot saucisse Jullianges a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay