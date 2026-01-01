Grande soirée aligot saucisse Salle Polyvalente Jullianges
Grande soirée aligot saucisse Salle Polyvalente Jullianges samedi 31 janvier 2026.
Grande soirée aligot saucisse
Salle Polyvalente 26 rue de la colonie Jullianges Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-31 19:30:00
L’APE de l’école de Jullianges vous invite à une soirée conviviale et gourmande autour d’un délicieux aligot-saucisse.
Venez partager un bon moment en famille ou entre amis, dans la bonne humeur, tout en soutenant les projets des enfants de l’école.
Salle Polyvalente 26 rue de la colonie Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 13 72 55
English :
The Jullianges school APE invites you to a convivial evening of delicious aligot and sausage.
Come and share a good time with family and friends, and support the school children?s projects.
