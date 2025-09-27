Grande soirée animée MagiK’art La Chapelle-du-Noyer

Grande soirée animée MagiK’art

Salle des fêtes La Chapelle-du-Noyer Eure-et-Loir

Début : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Grande soirée animée pour l’inauguration de l’association MagiK’art avec DJ, magiciens présentant des numéros pour petits et grands toute la soirée, photographes, jeux et animations variés pour adultes et enfants. Tombola. Restauration et buvette sur place dont galettes saucisse / frites.

Restauration et buvette. Repas breton (galette saucisse, frites, 1 boisson) 5 € adulte et 2,50 € enfant.

MagiK’art est une association dynamique destinée à mettre en lumière des artistes amateurs et/ou confirmés dans le domaine de la Magie, de la musique, du chant, de la danse et du spectacle vivant. .

Salle des fêtes La Chapelle-du-Noyer 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 72 02 94 29 assomagikart@gmail.com

English :

A lively evening for the inauguration of the MagiK’art association, with DJ, magicians performing acts for young and old all evening long, photographers, games and a variety of entertainment for adults and children. Tombola. Catering and refreshments on site, including galettes saucisse / frites.

German :

Großer animierter Abend zur Eröffnung des Vereins MagiK’art mit DJ, Zauberern, die den ganzen Abend lang Kunststücke für Groß und Klein vorführen, Fotografen, verschiedenen Spielen und Animationen für Erwachsene und Kinder. Es gibt eine Tombola. Verpflegung und Getränke vor Ort, darunter Galettes saucisse / frites.

Italiano :

Una serata vivace per l’inaugurazione dell’associazione MagiK’art, con DJ, maghi che si esibiranno per tutta la serata per grandi e piccini, fotografi, giochi e intrattenimenti vari per adulti e bambini. Tombola. Catering e rinfreschi in loco, tra cui salsiccia e patatine.

Espanol :

Una animada velada para la inauguración de la asociación MagiK’art, con DJ, magos que realizarán actos para grandes y pequeños durante toda la velada, fotógrafos, juegos y diversas animaciones para adultos y niños. Tómbola. Catering y refrescos in situ, incluidas salchichas y patatas fritas.

