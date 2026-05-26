Grande Soirée Anniversaire Les 1 an du Manège ! Le Manège des Jeux Moncontour

Moncontour

Grande Soirée Anniversaire Les 1 an du Manège !

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Pas question de penser à la rentrée ! Venez jouer les prolongations sous la véranda pour notre dernière soirée estivale. Au programme un cocktail de nos meilleurs jeux d’ambiance, de cartes et de dés pour savourer l’été jusqu’au bout. .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96

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English :

L’événement Grande Soirée Anniversaire Les 1 an du Manège ! Moncontour a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor