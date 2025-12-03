Grande soirée annuelle de l’engagement citoyen et associatif Hôtel de Ville Paris

Participez à la grande soirée de l’engagement ! Bénévoles, associations, volontaires ou simples curieux : ce rendez-vous maintenant traditionnel est le vôtre. Venez rencontrer celles et ceux qui font battre le cœur de la vie associative et découvrir mille façons d’agir pour Paris !

Au programme :

16h00 — Accueil des participants

Ouverture des portes de l’Hôtel de Ville.

16h45 – 18h00 — Conférence : « Un parcours « Démocratie » pour (re)devenir assesseur citoyen »

À l’approche des élections municipales de 2026, le parcours « Démocratie » des Volontaires de Paris propose un cycle de conférences et de rencontres consacré à l’engagement citoyen. Ouvert à toutes et tous, ce parcours offre un cadre pour s’informer, réfléchir et se préparer à participer à la vie démocratique de la capitale, notamment pour celles et ceux qui souhaitent (re)devenir assesseur citoyen.

18h00 — Remise des prix « Tous Bénévoles » 2025

18h45 – 20h00 — Conférence : « De l’action à la reconnaissance : un Carnet pour valoriser les engagements citoyens et associatifs à Paris »

Cette conférence invite à découvrir le Carnet de l’Engagement, outil de valorisation et de reconnaissance des engagements associatifs et citoyens. Elaboré avec le Conseil parisien des associations, sa présentation sera accompagnée de témoignages, mettant en lumière la diversité des parcours d’engagement et l’impact concret de l’action citoyenne et associative à Paris.

20h00 – 21h00 — Buffet accompagné d'un DJ set

Et toute la soirée, plus de 50 acteurs et actrices de l’engagement à Paris présenteront leurs activités au travers de stands et d’ateliers participatifs.

Venez découvrir, partager et célébrer l’engagement qui fait vivre Paris au quotidien.

ℹ️ Infos pratiques

Mercredi 3 décembre, de 16h à 21h (Attention : dernières entrées à 20h)

Hôtel de Ville de Paris – 3 rue de Lobau 75004 Paris

️ Conditions d’accès

1. Inscription gratuite mais obligatoire et nominative dans la limite des places disponibles.

2. Confirmation de votre inscription dès réception du billet

3. Présentation du billet reçu avec le QR code accompagné d’une pièce d’identité correspondant à la personne inscrite

Inscrivez vous dès aujourd’hui et rendez-vous dans les prestigieux salons de l’Hôtel de Ville le 3 décembre prochain.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 16h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

2. Confirmation de votre inscription dès réception du billet

3. Présentation du billet reçu avec le QR code accompagné d’une pièce d’identité correspondant à la personne inscrite

Public jeunes et adultes.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

https://shotgun.live/festivals/soiree-de-l-engagement