Grande Soirée Beaujolais Nouveau au Chai 27 REMI LANDIER LA CAVE LE CHAI 27 Rouillac

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

2025-11-20

Grande Soirée Beaujolais Nouveau au Chai 27 !

Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau avec nous le jeudi 20 novembre dès 18h30 ! Une soirée pleine de saveurs et d’ambiance vous attend .

REMI LANDIER LA CAVE LE CHAI 27 133 rue de Châteauneuf Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 77 65 contact@chai27.com

English :

Beaujolais Nouveau Party at Chai 27!

Come and celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau with us on Thursday, November 20 from 6.30pm! An evening full of flavor and atmosphere awaits you.

German :

Großer Beaujolais Nouveau-Abend im Chai 27!

Feiern Sie mit uns die Ankunft des Beaujolais Nouveau am Donnerstag, den 20. November ab 18.30 Uhr! Ein Abend voller Geschmack und Atmosphäre erwartet Sie .

Italiano :

Grande serata Beaujolais Nouveau al Chai 27!

Venite a festeggiare con noi l’arrivo del Beaujolais Nouveau giovedì 20 novembre dalle 18.30! Vi aspetta una serata ricca di sapori e di atmosfera.

Espanol :

¡Gran velada Beaujolais Nouveau en Chai 27!

Venga a celebrar con nosotros la llegada del Beaujolais Nouveau el jueves 20 de noviembre a partir de las 18.30 horas Le espera una velada llena de sabor y ambiente.

