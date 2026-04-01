Grande soirée cabaret Salle des fêtes Jussey

Jussey

Grande soirée cabaret

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Jussey Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La troupe Voice and Dance , composée d’artistes, chateurs et danseurs en costumes de scène se produira à Jussey.

Un voyage musical et chorégraphique traversant les époques les plus marquantes.

Deux heures de spectacle ave entracte.

Vente de boissons et gâteaux maison

Réservation à la Maison de la Presse Le Havane. .

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 14 57

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English : Grande soirée cabaret

L’événement Grande soirée cabaret Jussey a été mis à jour le 2026-04-07 par JUSSEY TOURISME