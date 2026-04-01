Grande soirée cabaret Salle des fêtes Jussey
Grande soirée cabaret Salle des fêtes Jussey samedi 25 avril 2026.
Jussey
Grande soirée cabaret
Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Jussey Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La troupe Voice and Dance , composée d’artistes, chateurs et danseurs en costumes de scène se produira à Jussey.
Un voyage musical et chorégraphique traversant les époques les plus marquantes.
Deux heures de spectacle ave entracte.
Vente de boissons et gâteaux maison
Réservation à la Maison de la Presse Le Havane. .
Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 14 57
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English : Grande soirée cabaret
L’événement Grande soirée cabaret Jussey a été mis à jour le 2026-04-07 par JUSSEY TOURISME