Grande soirée célibataire Domaine de la Broche Étrépagny

Grande soirée célibataire

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 04:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Animations et cadeaux 100% love. Soirée animée par DJ Seb.

Apéro time, cocktails, bières, vins, fromages et charcuteries.

Service navette disponible. .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com

