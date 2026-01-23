Grande soirée Choucroute Salle des Fêtes Barbentane
Grande soirée Choucroute
Samedi 7 février 2026 à partir de 19h30. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-02-07 19:30:00
Grande Soirée choucroute organisée par Les Amis de Saint-Joseph à la Salle des fêtes.
Menu Apéritif, Entrée, Choucroute, Fromage, Dessert, vin blanc & Bière.
Animation DJ TOF.
Réservation (Places limitées) Coopérative de Barbentane, Bar restaurant Aux Pieds Tanqués. .
Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 84 87 58
English :
Sauerkraut evening organized by Les Amis de Saint-Joseph at the Salle des fêtes.
