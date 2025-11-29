Grande soirée choucroute Flammerans
Grande soirée choucroute Flammerans samedi 29 novembre 2025.
Grande soirée choucroute
Rue des Ormeaux Flammerans Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Soirée choucroute festive organisée par l’association de carnaval Les Z’allumés .
Rue des Ormeaux Flammerans 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 56 10 01 david.canavero@wanadoo.fr
