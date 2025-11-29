Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande soirée choucroute Flammerans

samedi 29 novembre 2025.

Grande soirée choucroute

Rue des Ormeaux Flammerans Côte-d’Or

Tarif : 12 EUR

20:00:00
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Soirée choucroute festive organisée par l’association de carnaval Les Z’allumés   .

Rue des Ormeaux Flammerans 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 56 10 01  david.canavero@wanadoo.fr

