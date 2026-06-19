Informations pratiques

Sainte-Eulalie-de-Cernon

Grande soirée concerts

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Pour le dernier jeudi de l’été, pas de marché nocturne mais une grande soirée musique !

Vons Planet, mix électro décalé décapant. Karstic Peacock, world musique, flûtes courtes et jupes de paon, musique instable et remarque enfin ça des paons !!

Restauration sur place. Buvette de l’asso La Ruée vers l’Art

Dès 18h, sur la place .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 79 98

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English :

For the last Thursday of the summer, there’s no night market, just a great evening of music!

L’événement Grande soirée concerts Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)