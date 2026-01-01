Grande soirée créole Maison pour Tous du Petit Charran Valence
Grande soirée créole Maison pour Tous du Petit Charran Valence samedi 17 janvier 2026.
Grande soirée créole
Maison pour Tous du Petit Charran 30 Rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17 23:00:00
2026-01-17
Grande soirée créole à la Maison Pour Tous du Petit Charran pour réchauffer et ambiancer ce début d’année.
Repas antillais et concert du groupe Madras pour vous faire danser aux rythmes des îles !
Maison pour Tous du Petit Charran 30 Rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 34 41 saintlary26@free.fr
English :
A great Creole evening at the Maison Pour Tous du Petit Charran to warm up the new year.
A West Indian meal and a concert by the group Madras will have you dancing to the rhythms of the islands!
