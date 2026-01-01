Grande soirée créole Maison pour Tous du Petit Charran Valence

Grande soirée créole

Maison pour Tous du Petit Charran 30 Rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

2026-01-17

Grande soirée créole à la Maison Pour Tous du Petit Charran pour réchauffer et ambiancer ce début d’année.

Repas antillais et concert du groupe Madras pour vous faire danser aux rythmes des îles !

Maison pour Tous du Petit Charran 30 Rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 34 41 saintlary26@free.fr

English :

A great Creole evening at the Maison Pour Tous du Petit Charran to warm up the new year.

A West Indian meal and a concert by the group Madras will have you dancing to the rhythms of the islands!

