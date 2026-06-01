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Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac

Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac

Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac samedi 27 juin 2026.

Ville : 24600 Siorac-de-Ribérac

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Siorac-de-Ribérac

Grande soirée crêpes

Siorac-de-Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Comme chaque année venez déguster les crêpes de cette traditionnelle soirée animée musicalement au coeur du village !
Comme chaque année venez déguster les crêpes de cette traditionnelle soirée animée musicalement au coeur du village !   .

Siorac-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 82 70 

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English : Grande soirée crêpes

Like every year, come and enjoy the crêpes at this traditional evening of musical entertainment in the heart of the village!

L’événement Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac a été mis à jour le 2026-06-05 par Val de Dronne

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