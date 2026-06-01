Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac
Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac samedi 27 juin 2026.
Siorac-de-Ribérac
Grande soirée crêpes
Siorac-de-Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Comme chaque année venez déguster les crêpes de cette traditionnelle soirée animée musicalement au coeur du village !
Comme chaque année venez déguster les crêpes de cette traditionnelle soirée animée musicalement au coeur du village ! .
Siorac-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 82 70
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English : Grande soirée crêpes
Like every year, come and enjoy the crêpes at this traditional evening of musical entertainment in the heart of the village!
L’événement Grande soirée crêpes Siorac-de-Ribérac a été mis à jour le 2026-06-05 par Val de Dronne
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