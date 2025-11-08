GRANDE SOIRÉE CULTURELLE & FESTIVE Montpellier

491 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : 49 – 49 – EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Un nouveau concept de soirées célibataires à Montpellier et dans l’Hérault alliant culture & détente THEMA CAFE MONTPELLIER EN FÊTE vous propose un moment convivial de culture au travers d’une conférence et de la détente festive conciliant gastronomie et danse.

TENUE CORRECTE SORTIE DU SAMEDI SOIR DEMANDÉE SVP

19h30 à 20h30 conférence avec un philosophe et un coach sur un thème en rapport avec la recherche amoureuse

20h30 à 21h30 après la conférence, place à un cocktail apéritif pour un moment convivial avec une animation Speed Dating Nouvelle Génération où les participants peuvent faire connaissance et échanger entre eux

21h30 à 1h du matin un cocktail dînatoire se déroulant sur des mange-debout facilitant ainsi les interactions entre les convives et permettant de poursuivre ce moment dynamique d’échange lors d’une parenthèse gastronomique

Soirée dansante sur des musiques généralistes festives rock / salsa / bachata / années 80 à maintenant et slow!

Tarif 49€ Conférence + Cocktail Apéritif avec animation Speed Dating Nouvelle Génération + Cocktail dînatoire (buffet froid, chaud et sucré avec boissons comprises) + Soirée dansante

Sur réservation .

491 Avenue de Vanières Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

English :

A new concept in singles evenings in Montpellier and the Hérault combining culture and relaxation: THEMA CAFE MONTPELLIER EN FÊTE offers you a convivial moment of culture through a conference and festive relaxation combining gastronomy and dance.

German :

Ein neues Konzept für Single-Partys in Montpellier und im Departement Hérault, das Kultur und Entspannung miteinander verbindet: THEMA CAFE MONTPELLIER EN FÊTE bietet Ihnen einen geselligen Moment der Kultur durch einen Vortrag und der festlichen Entspannung, die Gastronomie und Tanz miteinander in Einklang bringt.

Italiano :

Un nuovo concetto di serata per single a Montpellier e nell’Hérault che unisce cultura e relax: THEMA CAFE MONTPELLIER EN FÊTE vi offre un momento conviviale di cultura attraverso una conferenza e un relax festivo che unisce gastronomia e danza.

Espanol :

Un nuevo concepto de veladas para solteros en Montpellier y el Hérault que combina cultura y relajación: THEMA CAFE MONTPELLIER EN FÊTE le ofrece un momento de convivencia cultural a través de una conferencia y relajación festiva que combina gastronomía y baile.

