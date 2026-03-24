Grande soirée > Danse de salon Marigny-Le-Lozon
Grande soirée > Danse de salon Marigny-Le-Lozon samedi 4 avril 2026.
Grande soirée > Danse de salon
14 Rue de Carantilly Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous le 04 avril à la salle des fêtes de Marigny-Le-Lozon pour une soirée danse de salon à partir de 20h30 !
Entrée 6 euros
Renseignements au 02 33 55 15 26 .
14 Rue de Carantilly Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 55 15 26
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English : Grande soirée > Danse de salon
L’événement Grande soirée > Danse de salon Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Lô