Grande soirée > Danse de salon

14 Rue de Carantilly Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous le 04 avril à la salle des fêtes de Marigny-Le-Lozon pour une soirée danse de salon à partir de 20h30 !

Entrée 6 euros

Renseignements au 02 33 55 15 26 .

14 Rue de Carantilly Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 2 33 55 15 26

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English : Grande soirée > Danse de salon

L’événement Grande soirée > Danse de salon Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Lô