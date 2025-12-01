Grande Soirée de Noël à Rieux

Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 22:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Grande soirée de Noël, dès la sortie des écoles, les enfants et leurs familles seront invités à partager un goûter festif à la salle d’activités, ambiance musicale et conviviale suivie de l’arrivée du Père Noël. L’occasion de faire des photos souvenirs.

La soirée se poursuivra par un magnifique spectacle pyrotechnique de la troupe Les Forgeciels suivi d’un feu d’artifice place de l’église et centre social.

Marché de Noël dans la salle paroissiale, restauration et boisson sur place.

La Chorale Florilège de Redon clôturera la soirée par un concert de chants de Noël à 20h00 dans l’église .

Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 91 90 65

