Grande soirée des ïles Gannat

Centre socio culturel de Gannat Gannat Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Moins de 10 ans.

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Une soirée haute en couleurs avec le Rotary Club concert live d’Epelo Caribbean Music, repas créole savoureux et voyage festif aux rythmes de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Un moment convivial et dépaysant à partager !

Centre socio culturel de Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 10 90 44

English :

A colorful evening with the Rotary Club: live concert by Epelo? Caribbean Music, a tasty Creole meal and a festive journey to the rhythms of Reunion, Martinique and Guadeloupe. A convivial and exotic evening to share!

German :

Ein farbenfroher Abend mit dem Rotary Club: Live-Konzert von Epelo? Caribbean Music, leckeres kreolisches Essen und eine festliche Reise zu den Rhythmen von La Réunion, Martinique und Guadeloupe. Ein geselliger und entfremdender Moment, den Sie teilen sollten!

Italiano :

Una serata colorata con il Rotary Club: un concerto live di Epelo? Musica caraibica, un gustoso pasto creolo e un festoso viaggio nei ritmi di Réunion, Martinica e Guadalupa. Una serata esotica e conviviale da condividere!

Espanol :

Una velada llena de color con el Rotary Club: un concierto en directo de Epelo? Caribbean Music, una sabrosa comida criolla y un viaje festivo a los ritmos de Reunión, Martinica y Guadalupe. ¡Una velada amistosa y exótica para compartir!

