Rosheim

Grande soirée d’ouverture Du Schnakeloch

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

On reprend les bonnes habitudes des verres qui trinquent, des sourires qui se retrouvent… et surtout le dancefloor qui chauffe.

On reprend les bonnes habitudes des verres qui trinquent, des sourires qui se retrouvent… et surtout le dancefloor qui chauffe.

Aux platines, DJ Claude Fredo pour vous faire bouger jusqu’au bout de la nuit.

On vous attend pour lancer la saison comme il se doit ! .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

We’re back to good old habits: toasting glasses, smiling faces? and, above all, heating up the dancefloor.

L’événement Grande soirée d’ouverture Du Schnakeloch Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile