Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices Castillonnès

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

À l’occasion de la fête nationale, l’équipe du comité des fêtes de Castillonnès vous attend nombreux pour une soirée conviviale et festive avec repas, soirée dansante avec DJ (Dimanim 47) et feux d’artifice à 23h.

N’oubliez pas de vous inscrire au préalable pour le repas et amenez vos couverts.

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 64 46 34

English : Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices

To celebrate Bastille Day, the Castillonnès Comité des Fêtes team looks forward to welcoming you to a convivial, festive evening with a meal, dancing with DJ (Dimanim 47) and fireworks at 11pm.

Don’t forget to register in advance for the meal, and bring your own cutlery.

German : Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices

Anlässlich des Nationalfeiertags erwartet Sie das Team des Festkomitees von Castillonnès zahlreich zu einem geselligen und festlichen Abend mit Essen, Tanzabend mit DJ (Dimanim 47) und Feuerwerk um 23 Uhr.

Vergessen Sie nicht, sich vorher für das Essen anzumelden und bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

Per celebrare la Festa della Bastiglia, il Comitato Festeggiamenti di Castillonnès vi aspetta per una serata conviviale e festosa con un pasto, balli con DJ (Dimanim 47) e fuochi d’artificio alle 23.00.

Non dimenticate di iscrivervi in anticipo al pranzo e di portare le posate.

Espanol : Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices

Para celebrar el Día de la Bastilla, el Comité de Fiestas de Castillonnès le da la bienvenida a una velada festiva y distendida con cena, baile con DJ (Dimanim 47) y fuegos artificiales a las 23.00 horas.

No olvide inscribirse con antelación para la comida y traer sus cubiertos.

