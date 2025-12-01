Grande soirée du Nouvel An Salle des fêtes Épargnes

Grande soirée du Nouvel An

Salle des fêtes Le Bourg Épargnes Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

moins de 12 ans

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Grande soirée du nouvel an animée par Amexis.

Salle des fêtes Le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 47 14 67

English :

New Year’s Eve party hosted by Amexis.

German :

Große Neujahrsparty, die von Amexis moderiert wird.

Italiano :

Festa di Capodanno organizzata da Amexis.

Espanol :

Fiesta de Nochevieja organizada por Amexis.

