Grande soirée du Nouvel An Salle des fêtes Épargnes mercredi 31 décembre 2025.
Salle des fêtes Le Bourg Épargnes Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
moins de 12 ans
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Grande soirée du nouvel an animée par Amexis.
Salle des fêtes Le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 47 14 67
English :
New Year’s Eve party hosted by Amexis.
German :
Große Neujahrsparty, die von Amexis moderiert wird.
Italiano :
Festa di Capodanno organizzata da Amexis.
Espanol :
Fiesta de Nochevieja organizada por Amexis.
