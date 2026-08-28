Grande soirée et feu d’artifice Salle des fêtes Bois
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · Bois
Informations pratiques
Bois
Grande soirée et feu d’artifice
Salle des fêtes Place de la Mairie Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 00:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Les Gueules de Bois vous proposent une grande soirée festive avec bal et feu d’artifice.
.
Salle des fêtes Place de la Mairie Bois 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 42 78 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Gueules de Bois invite you to a big festive evening featuring a dance and fireworks.
L’événement Grande soirée et feu d’artifice Bois a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge