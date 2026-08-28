Grande soirée et feu d’artifice Salle des fêtes Bois

Informations pratiques

Bois

Grande soirée et feu d’artifice

Salle des fêtes Place de la Mairie Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 00:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Les Gueules de Bois vous proposent une grande soirée festive avec bal et feu d’artifice.

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Salle des fêtes Place de la Mairie Bois 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 42 78 44

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English :

Les Gueules de Bois invite you to a big festive evening featuring a dance and fireworks.

L’événement Grande soirée et feu d’artifice Bois a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge