Grande soirée festive Fête des écoles Saint-Jean-d’Alcapiès 4 juillet 2025 07:00

Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Les écoles publiques de Tournemire et Saint-Jean d’Alcapiès vous invitent à une grande soirée conviviale pour fêter la fin de l’année scolaire… et soutenir le futur séjour des enfants du RPI !

Ouvert à tous familles, amis, voisins, venez nombreux partager un moment festif et solidaire autour d’un repas couscous (agneau ou poulet), accompagné de Roquefort, fouace et glace .

À partir de 18h30, buvette animée par Liberty Music, suivie d’une soirée dansante dès 22h pour petits et grands !

En venant, vous contribuez directement au financement d’un séjour scolaire exceptionnel pour nos élèves. Merci pour votre présence et votre soutien ! .

Saint-Jean-d’Alcapiès 12250 Aveyron Occitanie

English :

The public schools of Tournemire and Saint-Jean d’Alcapiès invite you to a convivial evening to celebrate the end of the school year? and to support the children of the RPI in their future holidays!

German :

Die öffentlichen Schulen von Tournemire und Saint-Jean d’Alcapiès laden Sie zu einem großen geselligen Abend ein, um das Ende des Schuljahres zu feiern? und den zukünftigen Aufenthalt der Kinder des RPI zu unterstützen!

Italiano :

Le scuole pubbliche di Tournemire e Saint-Jean d’Alcapiès vi invitano a una serata conviviale per festeggiare la fine dell’anno scolastico e sostenere le future gite scolastiche dei bambini della RPI!

Espanol :

Los colegios públicos Tournemire y Saint-Jean d’Alcapiès le invitan a una velada de convivencia para celebrar el fin de curso… ¡y apoyar los futuros viajes escolares de los niños del RPI!

