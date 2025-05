Grande soirée gallo – L’Acousti’k Miniac-Morvan, 17 mai 2025, Miniac-Morvan.

Grande soirée gallo L’Acousti’k Miniac-Morvan Samedi 17 mai, 20h00 TP 8 € | TR 5 € | gratuit – 12 ans.

Danse, contes, chant et musique.

Avec En Dériole, Daniel Robert, Marie-Brigitte Bertrand, Gérard Goré, Les Passagères du Vent, le duo Pichard / Vincendeau.

Stands littérature gallo avec La Rue des Scribes et l’institut Chubri.

_TP = Tarif Plein_

_TR = Tarif Réduit (sur présentation d’une pièce justificative le soir du spectacle) : étudiant, personne de moins de 25 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, adulte handicapé, habitant de Miniac-Morvan._

Daniel Robert

C’est parce qu’il est persuadé que le Gallo, l’autre langue de la Bretagne, n’est pas une langue du passé, que Daniel Robert utilise exclusivement cette langue dans ses contes et ses histoires lors des soirées auxquelles il participe.

Daniel est tombé dans le Gallo depuis sa plus tendre enfance. Il est monté sur scène pour la première fois aux Gallèseries de Saint-Malo en 2003. Amoureux des grands contes traditionnels, il aime aussi les histoires contemporaines. Il vous entraine avec lui dans son monde plein de fantaisie.

Les Passagères du Vent

Les Passagères du Vent revisitent des chansons du répertoire gallo et y associent des chansons québécoises, ces deux régions ayant des thèmes communs. Le chant a cappella et la polyphonie seront mis en valeur par ce trio féminin sensible, joyeux et généreux.

Duo Pichard / Vincendeau

Les mélodies sont entêtantes, puisant leurs sources dans la rythmique reconnue du duo. Lorsque leurs bois s’électrisent, les deux musiciens nous livrent des envolées à la fois captives et sauvages. Ils nous étonnent avec de nouvelles sonorités virevoltantes, laissant libre cours à notre imaginaire et libre mouvance à nos corps.

La Fête de la Bretagne permet chaque année aux bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

La Commune de Miniac-Morvan s’associe à cet événement en proposant plusieurs temps forts avec le partenariat du cercle celtique En Dériole et le soutien financier de la Région Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:00:00.000+02:00

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’Or, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine