Grande Soirée Gipsy avec Davy Santiago Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Grande Soirée Gipsy avec Davy Santiago

Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

tout compris hors vin

Date :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22



2025-11-22

Profitez d’un bon repas et d’un moment convivial !

Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 45 73 ghislaine.monna@orange.fr

English :

Enjoy a good meal and a convivial moment!

German :

Genießen Sie ein gutes Essen und einen geselligen Moment!

Italiano :

Godetevi un buon pasto e un momento di convivialità!

Espanol :

¡Disfrute de una buena comida y de un momento de convivencia!

