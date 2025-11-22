Grande Soirée Gipsy avec Davy Santiago Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône
Grande Soirée Gipsy avec Davy Santiago Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône samedi 22 novembre 2025.
Grande Soirée Gipsy avec Davy Santiago
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
tout compris hors vin
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Profitez d’un bon repas et d’un moment convivial !
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 45 73 ghislaine.monna@orange.fr
English :
Enjoy a good meal and a convivial moment!
German :
Genießen Sie ein gutes Essen und einen geselligen Moment!
Italiano :
Godetevi un buon pasto e un momento di convivialità!
Espanol :
¡Disfrute de una buena comida y de un momento de convivencia!
