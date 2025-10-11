Grande soirée Gospel Espace culturel Saint Exupéry Marignane

Samedi 11 octobre 2025.

A 19h30 restauration créole sur place.

A 20h40 première partie surprise !

A 21h concert. Espace culturel Saint Exupéry 53/55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Préparez-vous à vivre une nouvelle soirée gospel exceptionnelle pour célébrer encore une fois ses 20 ans, Le chœur du Joyfully investit la scène du Grand Théâtre Molière de Marignane ! Plus de 30 artistes chanteurs musiciens et choristes sur scène !

Dès 19h30, vos papilles voyageront avec une petite restauration créole, concoctée par l’association Comeb.

Puis, place à l’énergie, la ferveur et la joie contagieuse du gospel

Ne ratez sous aucun prétexte cette soirée unique un rendez-vous musical, festif et plein d’émotions qui fera battre vos cœurs au rythme de Joyfully ! .

Espace culturel Saint Exupéry 53/55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 03 21 36

English :

Get ready for another exceptional gospel evening: ?to celebrate its 20th anniversary once again, Le ch?ur du Joyfully takes to the stage at Marignane’s Grand Théâtre Molière! Over 30 singers, musicians and backing singers on stage!

German :

Bereiten Sie sich auf einen weiteren außergewöhnlichen Gospelabend vor: ?um sein 20-jähriges Jubiläum noch einmal zu feiern, betritt Le ch?ur du Joyfully die Bühne des Grand Théâtre Molière in Marignane! Mehr als 30 Sänger, Musiker und Choristen auf der Bühne!

Italiano :

Preparatevi a un’altra serata gospel d’eccezione: per festeggiare ancora una volta il suo 20° anniversario, Le ch?ur du Joyfully sale sul palco del Grand Théâtre Molière di Marignane! Oltre 30 cantanti, musicisti e coristi sul palco!

Espanol :

Prepárese para otra excepcional velada de gospel: ¡para celebrar una vez más su 20 aniversario, Le ch?ur du Joyfully sube al escenario del Grand Théâtre Molière de Marignane! Más de 30 cantantes, músicos y coristas en escena

L’événement Grande soirée Gospel Marignane a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de Marignane