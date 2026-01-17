Grande soirée Harry Potter Librairie Sauts et Gambades Dieulefit

Grande soirée Harry Potter

Librairie Sauts et Gambades 38, rue du Bourg Dieulefit Drôme

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Au programme des jeux,un grand quiz et des cadeaux à gagner !

Participation sur inscription uniquement en direct à la librairie jeunesse, ou par téléphone au 04 75 01 88 93.

Librairie Sauts et Gambades 38, rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On the program: games, a big quiz and prizes to be won!

To take part, you must register in person at the children’s bookshop, or by telephone on 04 75 01 88 93.

