Grande Soirée Jazz Swing avenue Rhin et Danube Le Mans vendredi 19 décembre 2025.

avenue Rhin et Danube MLC Les Saulnières Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-19 20:30:00
avenue Rhin et Danube MLC Les Saulnières Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 54 17 24 

English :

German :

Großer Jazz Swing-Abend

Italiano :

Serata Big Jazz Swing

Espanol :

Gran velada de jazz swing

L’événement Grande Soirée Jazz Swing Le Mans a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Le Mans