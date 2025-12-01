Grande Soirée Jazz Swing avenue Rhin et Danube Le Mans
Grande Soirée Jazz Swing avenue Rhin et Danube Le Mans vendredi 19 décembre 2025.
Grande Soirée Jazz Swing
avenue Rhin et Danube MLC Les Saulnières Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
avenue Rhin et Danube MLC Les Saulnières Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 54 17 24
English :
German :
Großer Jazz Swing-Abend
Italiano :
Serata Big Jazz Swing
Espanol :
Gran velada de jazz swing
L’événement Grande Soirée Jazz Swing Le Mans a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Le Mans