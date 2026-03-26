Grande Soirée Jeux Place Achille Zavatta Panazol

Grande Soirée Jeux

Place Achille Zavatta Médiathèque Jean Paul Duret Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La Médiathèque Jean-Paul Duret organise une grande soirée Jeux. Cet événement ludique propose une large sélection de jeux de société, des parties et initiations aux échecs avec le club local ainsi que des expériences en réalité virtuelle grâce à des casques VR. Ouverte à tous les publics, cette soirée est l’occasion idéale de partager un moment ludique en famille ou entre amis. Un foodtruck sera présent sur place pour se restaurer et prolonger la soirée. .

Place Achille Zavatta Médiathèque Jean Paul Duret Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 97 55

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English : Grande Soirée Jeux

L’événement Grande Soirée Jeux Panazol a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole