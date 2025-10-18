GRANDE SOIRÉE KARAOKE Saint-Élix-le-Château

samedi 18 octobre 2025.

SALLE DES FÊTES DU FOYER RURAL Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

GRANDE SOIRÉE KARAOKE organisé par le foyer rural
Snacking et buvette sur place   .

SALLE DES FÊTES DU FOYER RURAL Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie   foyerrural.stelixlechateau@gmail.com

English :

BIG KARAOKE EVENING organized by the foyer rural

German :

GROSSER KARAOKE-ABEND organisiert vom Foyer rural

Italiano :

GRANDE SERATA DI KARAOKE organizzata dal Foyer Rural

Espanol :

GRAN NOCHE DE KARAOKE organizada por el Foyer Rural

L’événement GRANDE SOIRÉE KARAOKE Saint-Élix-le-Château a été mis à jour le 2025-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE