GRANDE SOIRÉE KARAOKE Saint-Élix-le-Château samedi 18 octobre 2025.
SALLE DES FÊTES DU FOYER RURAL Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00
2025-10-18
GRANDE SOIRÉE KARAOKE organisé par le foyer rural
Snacking et buvette sur place .
SALLE DES FÊTES DU FOYER RURAL Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.stelixlechateau@gmail.com
English :
BIG KARAOKE EVENING organized by the foyer rural
German :
GROSSER KARAOKE-ABEND organisiert vom Foyer rural
Italiano :
GRANDE SERATA DI KARAOKE organizzata dal Foyer Rural
Espanol :
GRAN NOCHE DE KARAOKE organizada por el Foyer Rural
L'événement GRANDE SOIRÉE KARAOKE Saint-Élix-le-Château a été mis à jour le 2025-10-08