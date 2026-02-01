Grande soirée Le Voyage en Ukraine L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch Metz

Grande soirée Le Voyage en Ukraine

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25 21:00:00

2026-02-25

La grande soirée de clôture de la Saison ukrainienne à Metz Le Voyage en Ukraine constitue un moment artistique et symbolique majeur, réunissant musique, création contemporaine et diplomatie culturelle au cœur de l’Arsenal Jean-Marie Rausch.

Au programme Spectacle folklorique de l’Ensemble de chants et de danses de Bucovine Andriy Kushnirenko, rattaché à la Philharmonie régionale de Tchernivtsi (ville jumelée avec Metz), mêlant tradition chorale, folklore de la Bucovine et art chorégraphique contemporain. Défilé Femmes en Résistance , création originale où chaque participante incarne une région de l’Ukraine, mettant en lumière la richesse culturelle, territoriale et humaine du pays. Grande finale du concours Miss Ambassadrice d’Ukraine à Metz , initiative culturelle valorisant l’engagement, la parole et la représentation contemporaine de l’Ukraine à Metz.

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

The closing evening of the Ukrainian Season in Metz, Le Voyage en Ukraine , is a major artistic and symbolic event, bringing together music, contemporary creation and cultural diplomacy at the heart of the Arsenal Jean-Marie Rausch.

On the program: Folklore performance by the Andriy Kushnirenko Bucovina Song and Dance Ensemble, part of the Chernivtsi Regional Philharmonic (twinned with Metz), combining choral tradition, Bucovina folklore and contemporary choreography. Women in Resistance parade, an original creation in which each participant embodies a region of Ukraine, highlighting the country’s cultural, territorial and human wealth. Grand finale of the Miss Ukrainian Ambassador to Metz competition, a cultural initiative promoting the commitment, the word and the contemporary representation of Ukraine in Metz.

