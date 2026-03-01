Grande Soirée Loto !!! Grainville-Langannerie
Grande Soirée Loto !!! Grainville-Langannerie samedi 7 mars 2026.
Grande Soirée Loto !!!
14190 Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’APE Mine de Crayon organise une grande soirée Loto ! A la salle Polyvalente de Grainville Langannerie, à 20 heures 30 le Samedi 7 Mars. De nombreux lots sont à gagner, n’oubliez pas de réserver rapidement !!!
14190 Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie +33 6 72 08 37 30
English : Grande Soirée Loto !!!
The Mine de Crayon APE is organising a big Loto evening! At the Salle Polyvalente in Grainville Langannerie, at 8.30pm on Saturday 7 March. There are lots of prizes to be won, so don’t forget to book early!
L’événement Grande Soirée Loto !!! Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande