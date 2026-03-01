Grande Soirée Loto !!!

14190 Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’APE Mine de Crayon organise une grande soirée Loto ! A la salle Polyvalente de Grainville Langannerie, à 20 heures 30 le Samedi 7 Mars. De nombreux lots sont à gagner, n’oubliez pas de réserver rapidement !!!

14190 Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie +33 6 72 08 37 30

English : Grande Soirée Loto !!!

The Mine de Crayon APE is organising a big Loto evening! At the Salle Polyvalente in Grainville Langannerie, at 8.30pm on Saturday 7 March. There are lots of prizes to be won, so don’t forget to book early!

L’événement Grande Soirée Loto !!! Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande