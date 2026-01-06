Grande Soirée Moules-Frites Étroussat
Grande Soirée Moules-Frites Étroussat samedi 14 février 2026.
Grande Soirée Moules-Frites
Salle des fêtes Étroussat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Régalez-vous lors d’une soirée conviviale autour d’un délicieux menu moules-frites. Ambiance festive garantie, entre amis ou en famille. Réservez vite !
.
Salle des fêtes Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 17 47 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a delicious mussels and French fries menu for a convivial evening. A festive atmosphere guaranteed, with friends or family. Book now!
L’événement Grande Soirée Moules-Frites Étroussat a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule