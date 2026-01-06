Grande Soirée Moules-Frites Étroussat

Grande Soirée Moules-Frites

Salle des fêtes Étroussat Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Régalez-vous lors d’une soirée conviviale autour d’un délicieux menu moules-frites. Ambiance festive garantie, entre amis ou en famille. Réservez vite !

Salle des fêtes Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 17 47 72

English :

Enjoy a delicious mussels and French fries menu for a convivial evening. A festive atmosphere guaranteed, with friends or family. Book now!

